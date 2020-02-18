2020-02-18T19:31:48+03:00
Происшествия

В Череповце приезжие запинали парня до смерти у парка КиО

ЧП произошло с 13 на 14 февраля в клубе Mixx
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце двое приезжих избили до смерти 21-летнего парня. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 февраля у парка КиО. Оказалось, что все трое работали в городе на подрядах, были не местные. Пресс-служба УМВД сообщила, что неизвестно почему произошел конфликт, драка вспыхнула моментально. Участники убийства отдыхали в клубе «Мixx».

Медикам удалось госпитализировать пострадавшего, но он погиб в реанимации. Подозреваемых задержали в круглосуточном продовольственном магазине. Им оказалось больше 30 лет. На данный момент, они под арестом на 60 суток. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Так как пострадавший скончался, статья будет переквалифицирована на более тяжкую, мужчинам грозит до 15 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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