Вологодский депутат заявил, что ПДД он не нарушал
Депутат городской думы Вологды Алексей Коновалов дал объяснения по поводу видео, выложенного на его странице в Facebook, где он мчится со скоростью 140 км/ч при этом одной рукой снимая все на телефон. С записью и подробностями произошедшего можно ознакомиться в предыдущей новости Комсомольской правды.
Алексей, нарушая ПДД и создавая опасную ситуацию на дороге, не постеснялся пожелать всем хороших выходных в выложенном сообщении, добавив два смайлика. Сам предполагаемый нарушитель открестился от видеозаписи. Якобы машина не его, за рулем не он, гаишники в гости не заходили: «У меня машина белая. Здесь автомобиль не мой, и за рулем не я, а какой-то другой человек едет. Я не нарушаю, я законопослушный гражданин».
Информация из неподтвержденных источников: жена депутата показывала в соцсети Instagram покупку черного Audi Q8.
ИСТОЧНИК KP.RU