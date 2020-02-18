Вологодский депутат заявил, что ПДД он не нарушал

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:47:02+03:00

Единоросс Алексей Коновалов сказал, что он законопослушный гражданин. Напомним, его и его брата арестовывали по подозрению в групповом изнасиловании сокольчанки...

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Депутат городской думы Вологды Алексей Коновалов дал объяснения по поводу видео, выложенного на его странице в Facebook, где он мчится со скоростью 140 км/ч при этом одной рукой снимая все на телефон. С записью и подробностями произошедшего можно ознакомиться в предыдущей новости Комсомольской правды.

Алексей, нарушая ПДД и создавая опасную ситуацию на дороге, не постеснялся пожелать всем хороших выходных в выложенном сообщении, добавив два смайлика. Сам предполагаемый нарушитель открестился от видеозаписи. Якобы машина не его, за рулем не он, гаишники в гости не заходили: «У меня машина белая. Здесь автомобиль не мой, и за рулем не я, а какой-то другой человек едет. Я не нарушаю, я законопослушный гражданин».

Информация из неподтвержденных источников: жена депутата показывала в соцсети Instagram покупку черного Audi Q8.

ИСТОЧНИК KP.RU