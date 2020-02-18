Грабителя телефонов на сумму 3 миллиона рублей вычислили по капле крови

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:31:59+03:00

Он был задержан в Петербурге

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В Череповце полицейские раскрыли преступление - налет на магазин мобильных телефонов. Преступление совершено в конце 2019 года. Всего из торгового зала исчезло мобильных телефонов на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Грабитель вскрыл входную дверь, разбил витрины и внес имущество. Криминалисты на одном из осколков стекла обнаружили несколько капель крови. По всей вероятности это кровь преступника.

Проверив биологический материал по базам данных, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга.

Задержание гражданина проводили сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из Череповца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Грабителя проверяют на причастность к совершению подобных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU