2020-02-18T16:31:59+03:00
Происшествия

Грабителя телефонов на сумму 3 миллиона рублей вычислили по капле крови

Он был задержан в Петербурге
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце полицейские раскрыли преступление - налет на магазин мобильных телефонов. Преступление совершено в конце 2019 года. Всего из торгового зала исчезло мобильных телефонов на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Грабитель вскрыл входную дверь, разбил витрины и внес имущество. Криминалисты на одном из осколков стекла обнаружили несколько капель крови. По всей вероятности это кровь преступника.

Проверив биологический материал по базам данных, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга.

Задержание гражданина проводили сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из Череповца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Грабителя проверяют на причастность к совершению подобных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодский депутат заявил, что ПДД он не нарушал
Грабителя телефонов на сумму 3 миллиона рублей вычислили по капле крови
Череповчанин хранил в гараже три ружья и боеприпасы
В Вологде расширят поликлинику №4
В Устюжне смерч сорвал крышу предприятия
Президент поручил новому премьеру изучить проект строительства ЦБК
25 автобусов на газе появятся в Череповце в этом году
Два трупа с огнестрельными ранами найдены в доме под Череповцом
Череповец получит новые газовые автобусы в 2020 году
В реке Шексна спасатели ищут тело пропавшего череповчанина
В Вологде нашли пропавшую школьницу и пенсионерку
Педофил-рецидивист из Вологды проведет старость в тюрьме
Под Вологдой деревьями выложат гигантское изображение
Череповчанину удалось сломать аттракцион-силомер
На Вологодчине не будут отдавать медицинские карты на руки
Вологодский единоросс похвастался нарушением ПДД в соцсетях
Злопамятный пешеход отомстил невнимательному водителю - сжего его авто
67-летний вологжанин развращал подростка
Впервые в Череповце асфальтовый завод запущен в середине февраля
На защите нашей безопасности
В Череповце спасатели сняли детей с тонкого льда Шексны
В Вологодской области снова пересчитывают мусор
Вологжанин погиб на пожаре в Бабушкинском районе
В Молочном разъезжал хмельной тракторист
В коррупции уличили высокопоставленного вологодского судебного пристава
Пожилой вологжанин ждет родственников на вокзале Пскова
В Череповце вандалы разгромили ледяные скульптуры, посвященные Победе
"Ауди" пошла на таран с грузовиком на трассе Вологда-Новая Ладога
Череповецкие сотрудники ДПС ловили пьяного водителя в заснеженном лесу