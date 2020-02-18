Череповчанин хранил в гараже три ружья и боеприпасы
Череповчанин нарушил законы - он хранил боеприпасы и три ружья в своем гараже. Между тем, разрешение на хранение оружия было аннулировано почти полгода назад.
Сотрудникам УМВД по Череповцу поступила информация, что в одном из гаражей в Северном районе устроен схрон.
Проведен досмотр - там действительно хранился арсена. В помещении было обнаружено три охотничьих ружья и 99 патронов. Полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Санкции статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU