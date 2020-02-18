2020-02-18T16:05:31+03:00
Общество

В Вологде расширят поликлинику №4

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде расширят поликлиннику №4, что находится на Окружном шоссе, 3в. Все работы должны выполнить все работы в течение 2020 года.

Возле существующего здания появится пристроенный корпус, в котором разместят немедицинские службы. В результате высвободится 1200 кв. метров площадей основного здания, на которых откроют дополнительные кабинеты узких специалистов и примерно 7-8 дополнительных участков. К поликлинике прикреплено более 70 тысяч взрослого и детского населения, при этом население микрорайона стремительно растет.

- Учреждение испытывает дефицит площадей, - признался начальник Департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

На расширение поликлиники выделено 35 млн рублей из областного бюджета. В прошлом году в поликлинике обновили холл, появилась открытая регистратура, дежурный администратор и удобная навигация, заработали колл-центр и электронное информационное табло. Были также разделены потоки на здоровых и больных пациентов, созданы комфортные условия для работы медицинского персонала и приема пациентов.

На Вологодчине планируется две новые поликлиники - в Вологде и Череповце. Стоимость строительства - 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодский депутат заявил, что ПДД он не нарушал
Грабителя телефонов на сумму 3 миллиона рублей вычислили по капле крови
Череповчанин хранил в гараже три ружья и боеприпасы
В Вологде расширят поликлинику №4
В Устюжне смерч сорвал крышу предприятия
Президент поручил новому премьеру изучить проект строительства ЦБК
25 автобусов на газе появятся в Череповце в этом году
Два трупа с огнестрельными ранами найдены в доме под Череповцом
Череповец получит новые газовые автобусы в 2020 году
В реке Шексна спасатели ищут тело пропавшего череповчанина
В Вологде нашли пропавшую школьницу и пенсионерку
Педофил-рецидивист из Вологды проведет старость в тюрьме
Под Вологдой деревьями выложат гигантское изображение
Череповчанину удалось сломать аттракцион-силомер
На Вологодчине не будут отдавать медицинские карты на руки
Вологодский единоросс похвастался нарушением ПДД в соцсетях
Злопамятный пешеход отомстил невнимательному водителю - сжего его авто
67-летний вологжанин развращал подростка
Впервые в Череповце асфальтовый завод запущен в середине февраля
На защите нашей безопасности
В Череповце спасатели сняли детей с тонкого льда Шексны
В Вологодской области снова пересчитывают мусор
Вологжанин погиб на пожаре в Бабушкинском районе
В Молочном разъезжал хмельной тракторист
В коррупции уличили высокопоставленного вологодского судебного пристава
Пожилой вологжанин ждет родственников на вокзале Пскова
В Череповце вандалы разгромили ледяные скульптуры, посвященные Победе
"Ауди" пошла на таран с грузовиком на трассе Вологда-Новая Ладога
Череповецкие сотрудники ДПС ловили пьяного водителя в заснеженном лесу