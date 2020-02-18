В Вологде расширят поликлинику №4

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:05:31+03:00

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В Вологде расширят поликлиннику №4, что находится на Окружном шоссе, 3в. Все работы должны выполнить все работы в течение 2020 года.

Возле существующего здания появится пристроенный корпус, в котором разместят немедицинские службы. В результате высвободится 1200 кв. метров площадей основного здания, на которых откроют дополнительные кабинеты узких специалистов и примерно 7-8 дополнительных участков. К поликлинике прикреплено более 70 тысяч взрослого и детского населения, при этом население микрорайона стремительно растет.

- Учреждение испытывает дефицит площадей, - признался начальник Департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

На расширение поликлиники выделено 35 млн рублей из областного бюджета. В прошлом году в поликлинике обновили холл, появилась открытая регистратура, дежурный администратор и удобная навигация, заработали колл-центр и электронное информационное табло. Были также разделены потоки на здоровых и больных пациентов, созданы комфортные условия для работы медицинского персонала и приема пациентов.

На Вологодчине планируется две новые поликлиники - в Вологде и Череповце. Стоимость строительства - 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU