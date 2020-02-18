2020-02-18T15:40:25+03:00
Происшествия

В Устюжне смерч сорвал крышу предприятия

Организация осталась без электричества
Иван Чухнин
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Часть крыши рухнуло на деревья. Фото: Устюженский городской канал.Часть крыши рухнуло на деревья. Фото: Устюженский городской канал.
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17 февраля на востоке Вологодской области образовывались смерчи. Один из них в Устюжне сорвал крышу и оборвал провода.

Как сообщают специалисты, это локальный смерч. Он снял легкую, плохо закрепленную крышу местного деревообрабатывающего предприятия и вытащил его за забор. Она рухнула рядом с предприятием , часть – на лед замёрзшей реки. Один из листов повис на за линии электропередач. ЛЭП пришлось обесточить.

Как сообщает Устюженский городской портал, работу на предприятии приостановили. Весь производственный процесс возобновится лишь после ремонта. Как сообщает администрация района, никто не пострадал.

Сегодня среди жителей вологодской области МЧС распространило штормовое предупреждение - в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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