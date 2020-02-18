В Устюжне смерч сорвал крышу предприятия

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:40:25+03:00

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17 февраля на востоке Вологодской области образовывались смерчи. Один из них в Устюжне сорвал крышу и оборвал провода.

Как сообщают специалисты, это локальный смерч. Он снял легкую, плохо закрепленную крышу местного деревообрабатывающего предприятия и вытащил его за забор. Она рухнула рядом с предприятием , часть – на лед замёрзшей реки. Один из листов повис на за линии электропередач. ЛЭП пришлось обесточить.

Как сообщает Устюженский городской портал, работу на предприятии приостановили. Весь производственный процесс возобновится лишь после ремонта. Как сообщает администрация района, никто не пострадал.

Сегодня среди жителей вологодской области МЧС распространило штормовое предупреждение - в регионе ожидается ухудшение погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU