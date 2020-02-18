2020-02-18T12:20:29+03:00
Общество

Президент поручил новому премьеру изучить проект строительства ЦБК

Иван Чухнин
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После визита в Череповец президента страны с места сдвинулся проект строительства целлюлозно-бумажного комбината под Череповцом. Путин поручил Мишустину проанализировать проект с "заинтересованными ведомствами". Виза главы государства на обращении губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова поставлена еще 31 января 2020 года. Михаил Мишустин должен доложить личное мнение о проекте строительства ЦБК Владимиру Путину. Губернатор Ярославской области Миронов уверен во вредности предприятия.

Он обеспокоен, что вложение 450 млрд рублей на федеральные проекты «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» будет бессмысленным при появлении объекта на главной водной артерии страны. Он об этом сообщил президенту страны.

Ранее задача оценить проект ставилась кабинету министров под руководством Дмитрия Медведева. Но они с этой задачей не справились. В Череповце и Ярославской области активисты борются против размещения вредного производства. В конце 2019 года прошли митинги. Череповец являясь промышленным центром Северо-Запада, признан самым грязным городом региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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