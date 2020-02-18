25 автобусов на газе появятся в Череповце в этом году

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:50:39+03:00

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Новые автобусы, работающие на газе, появятся в Череповце. Покупка будет сделана за счёт федерального бюджета.

Сейчас в городе выходят на маршруты более 200 автобусов. То есть парк обновится более чем на 10 процентов.

В прошлом году Череповец уже получил 25 газовых автобусов по программе губернатора. В 2020 году в город придет десять дизельных автобусов для работы на междугородних линиях. Как сказал Вадим Германов, "задача состоит в том, чтобы каждый год в нашем городе появлялись десятки новых автобусов".

Мэр также добавил, что если количество газовых автобусов вырастет, то параллельно решится вопрос с газовой АЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU