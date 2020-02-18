2020-02-18T16:39:31+03:00
Происшествия

Два трупа с огнестрельными ранами найдены в доме под Череповцом

Погибшие - отец и его дочь
Иван Чухнин
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Под Череповцом произошло двойное убийство. Как сообщает областное управление СКР, 17 февраля около 20.25 в жилом доме в деревне Гаврино была обнаружена женщина с огнестрельным ранением в грудь. В соседней комнате находился убитый ее 61-летний отец. Раны были из ружья ИЖ-94.

После этого мужчина ушел в другую комнату, где причинил и себе огнестрельное ранение, от которого скончался.

По данным следствия, выпивший мужчина повздорил с сожителем дочери и пошел за ружьем. Когда вернулся, родные не хотели его впускать, они закрылидвери. Тогда он выстрелил через нее и попал в дочь.

Мужчина ушел, снова раздался выстрел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как выяснили следователи, ружье было зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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