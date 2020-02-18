Два трупа с огнестрельными ранами найдены в доме под Череповцом
Под Череповцом произошло двойное убийство. Как сообщает областное управление СКР, 17 февраля около 20.25 в жилом доме в деревне Гаврино была обнаружена женщина с огнестрельным ранением в грудь. В соседней комнате находился убитый ее 61-летний отец. Раны были из ружья ИЖ-94.
После этого мужчина ушел в другую комнату, где причинил и себе огнестрельное ранение, от которого скончался.
По данным следствия, выпивший мужчина повздорил с сожителем дочери и пошел за ружьем. Когда вернулся, родные не хотели его впускать, они закрылидвери. Тогда он выстрелил через нее и попал в дочь.
Мужчина ушел, снова раздался выстрел.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как выяснили следователи, ружье было зарегистрировано.
ИСТОЧНИК KP.RU