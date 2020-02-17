Череповец получит новые газовые автобусы в 2020 году

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:11:53+03:00

Мэр города заявил, что покупка новых автобусов будет совершена с помощью федеральных программ

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Мэр Череповца Вадим Германов рассказал на пресс-конференции о покупке в 2020 году 25 новых газовых автобусов и 10 для междугородних поездок. В 2019 город металлургов уже получил 25 ЛиАзов. На эту покупку областной бюджет потратил 180 миллионов рублей.

По словам мэра города, покупка новых автомашин станет возможной благодаря федеральным программам. "Задача - чтобы каждый год в городе появлялись десятки новых автобусов", - заключил Вадим Германов.

ИСТОЧНИК KP.RU