В Вологде нашли пропавшую школьницу и пенсионерку
Ранее Комсомольская правда писала о пропавшей 17-летней девушке, которая вышла из кафе Вологды в конце января - ее нашли лишь через 10 дней. О радостном событии сообщили в местном поисковом отряде "Ты не один". Школьница найдена живой и здоровой.
Кроме того, нашли и 60-летнюю пенсионерку, которая вышла в магазин и пропала. Ее обнаружили только через 5 дней, но живой. Подробностей произошедшего волонтеры не раскрывают.
На данный момент разыскиваются много пропавших вологжан. С ориентировками можно ознакомиться в поисково-спасательных группах. Уже месяц спасатели и активисты ищут 32-летнего Якова Марьянова, он ушел из дома в Череповце и, возможно, направился в Вологду.
ИСТОЧНИК KP.RU