2020-02-17T20:52:01+03:00
Общество

В Вологде нашли пропавшую школьницу и пенсионерку

Потеряшек обнаружили живыми
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"
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Ранее Комсомольская правда писала о пропавшей 17-летней девушке, которая вышла из кафе Вологды в конце января - ее нашли лишь через 10 дней. О радостном событии сообщили в местном поисковом отряде "Ты не один". Школьница найдена живой и здоровой.

Кроме того, нашли и 60-летнюю пенсионерку, которая вышла в магазин и пропала. Ее обнаружили только через 5 дней, но живой. Подробностей произошедшего волонтеры не раскрывают.

На данный момент разыскиваются много пропавших вологжан. С ориентировками можно ознакомиться в поисково-спасательных группах. Уже месяц спасатели и активисты ищут 32-летнего Якова Марьянова, он ушел из дома в Череповце и, возможно, направился в Вологду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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