2020-02-17T20:19:10+03:00
Происшествия

Педофил-рецидивист из Вологды проведет старость в тюрьме

В областной столице 67-летний мужчина познакомился с 14-летним подростком около торгового центра, взял у него номер телефона, а потом пригласил в гости
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице престарелый педофил ждет суда. 67-летний вологжанин совершил развратные действия в отношении 14-летнего юноши. Извращенец подошёл на улице у торгового центра к 14-летнему юноше и завязал с ним разговор, а потом попросил и телефончик. Через какое-то время перезвонил ему и позвал к себе в гости. Стало известно, что педофил "подготовился" к приходу молодого человека. Следственный комитет не разглашает подробностей произошедшего.

Когда о преступлении стало известно полиции, мужчину арестовали и поместили в СИЗО. Ранее он уже был судим по той же статье – посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Скорее всего, наказание за рецидив будет строгим - минимум 10 лет колонии строгого режима. Злоумышленник ждет суда, - сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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