Под Вологдой деревьями выложат гигантское изображение

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:57:45+03:00

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В Вологодском районе высадят деревьями гигантское изображение, которое будет видно только с высоты птичьего полета. Геоглиф в виде числа «75» появится в Год памяти и славы на территории Спасского поселения. Для реализации идеи будут подключены специалисты ВГМХА, департамента лесного хозяйства, экологические общественные организации, об этом сообщил глава района Сергей Жестянников в соцсети.

В других поселениях планируется высадить Аллеи памяти и славы. На данный момент уточняются будущие места для зеленых насаждений. В мае деревья смогут посадить все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU