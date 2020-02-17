2020-02-17T19:01:01+03:00
Происшествия

Череповчанину удалось сломать аттракцион-силомер

ЧП произошло в одном из ночных клубов в три часа ночи в минувшие выходные
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце сотрудникам Росгвардии удалось задержать 32-летнего силача - он сломал аттракцион-силометр в одном из ночных клубов. Однако, выпивший местный житель случайно ударил не по груше, а по стеклу устройства и разбил его. Заведение оценило ущерб в 1500 рублей. ЧП произошло в минувшие выходные поздно ночью.

Посетитель платить отказался, а в беседе с росгвардейцами свое поведение объяснить не смог из-за сильного опьянения. Нарушителя передали полицейским, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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