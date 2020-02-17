На Вологодчине не будут отдавать медицинские карты на руки

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:19:48+03:00

Оказалось, что запрет действует уже десятилетие. Однако, к нему начали серьезнее относиться череповецкие поликлиники - их ждет за нарушение штраф от страховой

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В Череповце поликлиники начали штрафовать страховые компании за выдачу на руки лечащимся их медицинских карт. Сам запрет действует уже 10 лет. Страховые организации могут в любой момент проверить учреждение, а для этого им необходимы карты пациентов - они должны хранится на своем месте и являются собственностью поликлиники.

Однако, пациент может ознакомится с содержимым карты и скопировать его. Необходимо написать соответствующее заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU