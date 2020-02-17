Вологодский единоросс похвастался нарушением ПДД в соцсетях

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:27:17+03:00

Единоросс похвастался нарушением ПДД. Депутат гордумы Вологды Алексей Коновалов был причастен к делу о групповом изнасиловании сокольчанки. Нарушитель ехал через населенный пункт Подвязново в Ярославской области - на участке на видео ограничение не более 90 км/ч. Видео NewsVo

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В соцсети депутат гордумы Вологды от Единой России Алексей Коновалов выложил короткое временное видео (сториз), на котором видно, что водитель нарушает скоростной режим. Да и в руках он, получается, держал телефон, вместо управления автомобилем. Снимающий ехал со скоростью 140 км в час и пожелал всем хороших выходных!

Согласно ПДД, на автомагистралях позволяется ехать со скоростью не более 110 км/ч, на дорогах вне населенных пунктов - не более 90 км/ч. Депутат скорее всего ехал по дороге через Подвязново в Ярославской области, на том участке действует ограничение скорости до 90 км/ч.

На превышение от 40 до 60 километров час нарушителю грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Скорее всего, злоумышленник не разорится от такой суммы.

Алексей Коновалов вместе с братом Владимиром был причастен к групповому изнасилованию сокольчанки. Осудили лишь одного преступника из всей группы. Это было не единственным уголовным делом единоросса.

ИСТОЧНИК KP.RU