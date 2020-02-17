Злопамятный пешеход отомстил невнимательному водителю - сжего его авто

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:18:56+03:00

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В Череповце раскрыт поджог иномарки. Установлен мужчина, который специально для совершения преступления не поленился и сходи на АЗС, чтобы купить бензин.

Как оказалось, в сентябре 2019 года 31-летний обвиняемый переходил дорогу по "зебре", где его едва не сбил «Opel». Как пояснил подсудимый, если бы он не отошел, то произошло бы ЧП. Он запомнил регистрационный номер иномарки и, когда случайно увидел ее во дворе одного из домов по Октябрьскому проспекту, решил отомстить невнимактельному водителю.

Он взял дома пластиковую бутылку, купил бензин, облил им машину и чиркнул зажигалкой. Ущерб от пожара составил 239 280 рублей.

Мститель оказался на скамье подсудимых. Ему назначено 1,5 года лишения свободы по ч. 2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Кроме того, он должен возместить материальный ущерб - 239 280 рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован участниками процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU