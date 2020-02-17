67-летний вологжанин развращал подростка

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:56:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде перед судом предстанет мужчина, он подозревается за посягательства на половую неприкосновенность 15-летнего молодого человека.

Как сообщили в региональном СУ СК, расследование уголовного дела завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ - совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

После получения информации и проведения проверки следователи возбудили уголовное дело. Мужчина незамедлительно был задержан, а затем арестован. По мнению следователей, ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних мужчина познакомился с мальчиком 2005 года рождеия возле торгово-развлекательного центра в Вологде. Позднее мужчина созвонился с ним и пригласил к себе домой, где совершил в отношении подростка развратные действия.

После утверждения обвинительного заключения прокурором города Вологды уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU