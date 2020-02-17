Впервые в Череповце асфальтовый завод запущен в середине февраля
Впервые в истории Череповца асфальтовый завод будет запущен в середине февраля. Это делается для борьбы с разрушающимися дорогами на улицах города. Их будут оперативно латать картами.
Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей страничке "ВКонтакте". "Производство начнет работать на этой неделе, а наши подрядчики смогут приступить к ремонту дорог небольшими картами. Параллельно с этой работой будет продолжен ямочный ремонт литым асфальтом. В дополнение к двум рециклерам, которые есть сейчас у "Спецавтотранса", будет закуплен еще один, увеличенной емкости. Подрядчикам поставлена задача: в условиях перепада температур устранять аварийность асфальта ежедневно," .
А вот капитальные ремонты дорог начнутся сразу после таяния снега, сообщил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU