Впервые в Череповце асфальтовый завод запущен в середине февраля

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:31:59+03:00

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Впервые в истории Череповца асфальтовый завод будет запущен в середине февраля. Это делается для борьбы с разрушающимися дорогами на улицах города. Их будут оперативно латать картами.

Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей страничке "ВКонтакте". "Производство начнет работать на этой неделе, а наши подрядчики смогут приступить к ремонту дорог небольшими картами. Параллельно с этой работой будет продолжен ямочный ремонт литым асфальтом. В дополнение к двум рециклерам, которые есть сейчас у "Спецавтотранса", будет закуплен еще один, увеличенной емкости. Подрядчикам поставлена задача: в условиях перепада температур устранять аварийность асфальта ежедневно," .

А вот капитальные ремонты дорог начнутся сразу после таяния снега, сообщил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU