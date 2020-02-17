2020-02-17T14:24:48+03:00
Происшествия

В Череповце спасатели сняли детей с тонкого льда Шексны

Самого непослушного передали полиции
Иван Чухнин
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Трагедия едва не произошла 16 февраля в 12:25 в Череповце. Под Октябрьским мостом, по тонкому льду, расхаживали подростки.

Как сообщает начальник спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, на место немедленно выехали спасатели. Как оказалось, это были ученики 7 и 8 классов школы № 40.

Спасатели провели с детьми беседу, и те ушли с опасного места. Но один из подростков вернулся на лед. В результате школьника задержали. Как поясняют спасатели, лед на Шексне неоднородный, местами он истончился, появились промоины. И запрет выхода на Шексну никто не отменял. Для профилактики ЧП непонятливого мальчика пришлось передать полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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