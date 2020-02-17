В Вологодской области снова пересчитывают мусор

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Недоумения по нормативам накопления мусора, которое возникло не только у жителей Вологодчины, но и у прокуратуры, намерены развеять очередные замеры.

Зимние замеры стартовали в Устюженском, Кирилловском районах и в городе Череповце. Также их проведут в Вологодском, Сокольском районах и Вологде. Об этом сообщает правительство области.

Результатом мероприятий должна стать более глубокая дифференциация нормативов накопления ТКО. Напомним, очередной многомиллионный госконтракт на выполнение этих исследований заключен с ООО «Большая Тройка» (Москва).

Специалисты замерят массу объема и морфологический состав коммунальных отходов по четырем сезонам.

Районы для замеров названы областным Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. Они учитывают предложения вологжан и рекомендации, утвержденные Минстроем РФ. Так, работы необходимо провести в муниципальных образованиях, относящихся к разным категориям: например, где преобладает сельское хозяйство, химическая, обрабатывающая, добывающая и прочие виды промышленности, или основная часть которых занята особо охраняемыми природными территориями, опытными и лесными зонами.

Методика такова, что замеры будут проводиться в течение семи дней подряд на каждой контейнерной площадке, тремя бригадами замерщиков, оснащенных специальным оборудованием. При этом они будут вестись дифференцированно у многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов с различным видом теплоснабжения.

В проведении замеров принимают участие представители Департамента ТЭК и ТР области, общественных организаций, депутатского корпуса, органов местного самоуправления, региональных операторов.

В ходе проведения замеров ведется фото- и видео- фиксация. Для большей прозрачности вся необходимая информация размещается на официальном сайте департамента и в группе в социальной сети «В Контакте».

Следующий этап проведения замеров – весенний, начнется в апреле 2020 года. Затем последуют замеры "лето" и "осень".

ИСТОЧНИК KP.RU