Вологжанин погиб на пожаре в Бабушкинском районе

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:19:02+03:00

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Мужчина погиб от пожара в собственной квартире. ЧП случилось в воскресенье, 16 февраля, в поселке Юрманге Бабушкинского района.

В 8:38 в дежурную часть раздался звонок: в Юрманге горит жилой деревянный двухквартирный дом. Об этом сообщила жительница одной из квартир.

Очаг возгорания находился в квартире, принадлежащей мужчине 1966 года рождения. Женщина, почувствовав запах дыма, стучала во входную дверь соседа, но он их не открыл. Когда пожарные приехали, они вскрыли квартиру, но нашли 53-летнего вологжанина погибшим.

Огонь повредил внутреннее убранство его жилья. Предположительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU