2020-02-16T17:21:38+03:00
Происшествия

В Молочном разъезжал хмельной тракторист

Мужчина выполнял экзотические маневры на тракторе
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологодском районе к наряду ДПС обратился бдительный гражданин, который видел, что в поселке Молочное на улице Ленина тракторист выписывает кренделя на дороге.

Патруль выехал на место и обнаружил во дворах трактор. От водителя шел резкий запах алкоголя, говорил невнятно. В выдыхаемом нарушителем воздухе содержание паров алкоголя достигло 1,2 мг/литр при максимально допустимых 0,16 мг/литр. Мужчина не смог объяснить, куда направлялся.

Оказалось, что вологжанин уже ранее привлекался за подобные нарушения. В начале декабря прошлого года он тоже ездил на тракторе в пьяном виде. Теперь нарушителю 1975 г.р. светит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет.

О нетрезвых водителях можно сообщать на круглосуточную горячую линию, в Вологде телефон 8(8172) 76-50-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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