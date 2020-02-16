В коррупции уличили высокопоставленного вологодского судебного пристава

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:35:10+03:00

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Борьбу с коррупцией развернула прокуратура. Проверкой удалось установить, что Вологодское управление федеральной службы судебных приставов подписывало государственные контракты с фирмой жены заместителя руководителя ведомства.

Как сообщили в областной прокуратуре, заместитель главного судебного пристава вологодской области Игорь Горустович уволен 13 февраля по статье, причиной отставки называется - "в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения".

Проверка выявила его личную заинтересованность при заключении госконтрактов. Они подписывались с фирмой, учредителем и руководителем которого является его супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU