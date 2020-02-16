2020-02-16T16:14:32+03:00
Происшествия

Пожилой вологжанин ждет родственников на вокзале Пскова

Виктор Николаевич пережил инсульт и уже 2 недели живет на вокзале, дожидаясь родственников из Вологды
Евдокия САХАРОВА
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Псковское агенство информации рассказало об истории одного вологжанина. Мужчина, представляющийся Поповым Виктором Николаевичем, живет 2 недели на вокзале Пскова без документов - говорит, что ожидает родственников из Вологды. По словам очевидцев, пенсионер пережил инсульт. Одна из жительниц Вологды опознала в нем вологжанина.

«Это наш покупатель, хорошо знакомый. Он живет на улице Казакова, 10 в 4 подъезде, живет один», - рассказала Оксана Ванюшина.

Пока никто из родственников за больным пенсионером не пришел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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