Пожилой вологжанин ждет родственников на вокзале Пскова
Виктор Николаевич пережил инсульт и уже 2 недели живет на вокзале, дожидаясь родственников из Вологды
informpskov.ru/news
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Псковское агенство информации рассказало об истории одного вологжанина. Мужчина, представляющийся Поповым Виктором Николаевичем, живет 2 недели на вокзале Пскова без документов - говорит, что ожидает родственников из Вологды. По словам очевидцев, пенсионер пережил инсульт. Одна из жительниц Вологды опознала в нем вологжанина.
«Это наш покупатель, хорошо знакомый. Он живет на улице Казакова, 10 в 4 подъезде, живет один», - рассказала Оксана Ванюшина.
Пока никто из родственников за больным пенсионером не пришел.
ИСТОЧНИК KP.RU