В Череповце вандалы разгромили ледяные скульптуры, посвященные Победе

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:06:54+03:00

Они были созданы неделю назад во время фестиваля ледяных скульптур

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Вандалы покусились на ледяные скульптуры, посвященные юбилею Великой Победы. Они разрушили все композиции, расположенные на площади Молодежи.

О ЧП ранним утром 16 февраля в полицию сообщил случайный прохожий. Он вышел гулять с собакой, и видел куски льда на месте созданных произведений искусства. Напомним, скульптуры созданы из тарногского льда на фестивале ледяных скульптур.

Полиция выехала на место, начаты поиски хулиганов. В социальных сетях требуют сурового наказания за особый цинизм происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU