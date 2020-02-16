В Череповце вандалы разгромили ледяные скульптуры, посвященные Победе
Они были созданы неделю назад во время фестиваля ледяных скульптур
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Вандалы покусились на ледяные скульптуры, посвященные юбилею Великой Победы. Они разрушили все композиции, расположенные на площади Молодежи.
О ЧП ранним утром 16 февраля в полицию сообщил случайный прохожий. Он вышел гулять с собакой, и видел куски льда на месте созданных произведений искусства. Напомним, скульптуры созданы из тарногского льда на фестивале ледяных скульптур.
Полиция выехала на место, начаты поиски хулиганов. В социальных сетях требуют сурового наказания за особый цинизм происшедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU