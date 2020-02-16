"Ауди" пошла на таран с грузовиком на трассе Вологда-Новая Ладога

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:48:29+03:00

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Авария произошла 15 февраля вечером на 20 километре трассы Вологда-Новая Ладога. Как сообщает УМВД по Вологодской области, ДТП случилось около 18:50. По предварительным данным, водитель автомашины «Ауди» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком «Рено». Влоследствии выяснилось, что он был лишен прав. Кузовные повреждения получили оба автомобиля. Грузовик не сможет продолжать движение дальше. В столкновении пострадал виновник произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU