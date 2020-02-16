2020-02-16T11:48:29+03:00
Происшествия

"Ауди" пошла на таран с грузовиком на трассе Вологда-Новая Ладога

Пострадал виновник столкновения
Иван ЧухнинИван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария произошла 15 февраля вечером на 20 километре трассы Вологда-Новая Ладога. Как сообщает УМВД по Вологодской области, ДТП случилось около 18:50. По предварительным данным, водитель автомашины «Ауди» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком «Рено». Влоследствии выяснилось, что он был лишен прав. Кузовные повреждения получили оба автомобиля. Грузовик не сможет продолжать движение дальше. В столкновении пострадал виновник произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ауди" пошла на таран с грузовиком на трассе Вологда-Новая Ладога
Череповецкие сотрудники ДПС ловили пьяного водителя в заснеженном лесу
Скважина в Белозерске погубит несколько жилых районов
На Северной Двине ушел по лёд КамАз с песком
Глава Вологодского района сдал ЕГЭ по истории за час
Вологда опасается сильного весеннего паводка
В Череповце студенты будут изучать теологию
На Вологодчине 600 сирот получат квартиры в 2020
В Вологде прокуратура признала, что асфальт в снег класть нельзя
Ярославские ритуальщики занялись поставками мяса
В Вологде ОМОН задержал группу телефонных аферистов
Кубенский рыбзавод делал опасное филе трески
В Череповце нелегальный иностранец попался при переходе дороги на красный свет
Названы 10 дорог Вологды, которые отремонтируют в 2020
10 осужденных отправились из шекснинской колонии строгого режима в отпуск
10 миллиардов рублей направят на 21 километр дороги Вологда-Новая Ладога
Врач рассказал, как он затыкал рану на сердце ребенка пальцем
На Вологодчине полицейские будут быстро укрощать шумных соседей
В Вологде резко истончился лёд
В Череповце назвали 4 новые улицы
Пожилой череповчанин ждал, что отдых в элитной сауне оплатит подруга
В Череповце осудили грузчика, искромсавшего пенсионерке лицо