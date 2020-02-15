2020-02-16T11:21:58+03:00
Общество

Череповецкие сотрудники ДПС ловили пьяного водителя в заснеженном лесу

Он был одет только в футболку и спортивные брюки
Иван Чухнин
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Во время рейда сотрудники ГИБДД в Череповце наблюдали странную ситуацию: когда со служебным автомобилем поравнялась машина, ее водитель резко развернулся, остановился, а затем выскочил из машины и побежал в лес. Странный водитель был очень легко одет - в футболку и спортивные брюки. Поэтому полицейские организовали погоню и догнали бегуна примерно в полукилометре от трассы.

Явно пытался скрыться от них 38-летний житель города металлургов, год назад он уже попадался пьяным за рулем. Мужчина был лишен прав, но, невзирая на это, снова ехал на автомобиле в странном состоянии.

От освидетельствования мужчина отказался, но был доставлен в отделение полиции.

Там он рассказал, что после рабочей смены решил расслабиться с помощью алкоголя. С крепких напитков перешел на слабые. В нетрезвом состоянии пошел прогреть автомобиль и очистить его от снега. В какой-то момент он захотел прокатиться, в порыве он себе не отказал, но навстречу ему попались полицейские.

Сейчас нарушителю грозит крупный штраф и даже лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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