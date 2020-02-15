На Северной Двине ушел по лёд КамАз с песком

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:34:11+03:00

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В Великоустюгском районе на транспортной ледовой переправе КамАз, груженный песком, провалился под лед в 30 метрах от берега. Водитель успел эвакуироваться из кабины. ЧП произошло 14 февраля в 15:30. Переправа носит название «679 км. Полой Рязаниха», река - Северная Двина.

По словам экспертов, глубина водоема в это месте должна составлять всего 2 метра, однако по фотографиям с места событий ясно, что там явно больше 5 метров. Толщина льда составляет 60 см и должна свободно выдерживать груз до 25 тонн.

Сама переправа - технологическая, она использовалась для подвоза песка на улицы Великого Устюга. На данный момент ее закрыли. Специальная комиссия выясняет причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU