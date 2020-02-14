Глава Вологодского района сдал ЕГЭ по истории за час

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:15:59+03:00

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В Вологодской области родители сдали ЕГЭ по истории. Представители Правительства области, родительской общественности и СМИ попробовали себя на месте детей. 14 февраля взрослые написали сокращенную версию экзамена - на все про все выделили лишь час.

Экзаменуемые прошли всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. В Вологде мероприятие прошло в 11 часов в Средней общеобразовательной школе № 5 на улице Пирогова, 26. Учебники на полках были перевернуты корешками к стене, наглядные пособия вовсе убрали, телефоны сдали на входе.

Глава Вологодского района тоже попробовал свои силы в истории. Сергей Жестянников рассказал, что у него даже изъяли ручку из кармана. По его словам система работает четко, шансов списать нет - только выучить!

20 февраля пройдет ЕГЭ для родителей в Спасской школе. "Лучший способ настроиться на помощь ребенку – попробовать самому. Присоединяйтесь!", - написал в соцсети глава.

ИСТОЧНИК KP.RU