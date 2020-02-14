2020-02-14T16:27:35+03:00
Общество

В Череповце студенты будут изучать теологию

В Череповецком государственном университете в 2020 году откроется прием на новые специальности: теология и юриспруденция
Евдокия САХАРОВА
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В 2020 году в ЧГУ будут обучать на две новые специальности: теологию и юриспруденцию. Ректор Дмитрий Афанасьев заявил, что университет идет за спросом. Магистратура по духовной специальности была открыта по просьбе Череповецкой епархии.

Кроме того, ЧГУ получил лицензию на магистерское образование по общественному здравоохранению, далее планируется обучать будущих бакалавров сестринскому делу. Госаккредитацию получили магистерские направления "Ресурсосберегающие технологии химических производств" и "Экономика фирмы". В мечтах развитие среднего профессионального образования по педагогике.

На данный момент в ЧГУ учится около 6500 студентов, почти половина платно. Замгубернатор Виталий Тушинов заметил, что на данный момент одна из главных задач - удержать молодежь в регионе. Сделать это планируется хорошим образованием и рабочими местами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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