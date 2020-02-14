2020-02-14T16:15:28+03:00
Общество

На Вологодчине 600 сирот получат квартиры в 2020

На данный момент в очереди на получение жилплощади стоят более 3,5 тысяч вологжан-сирот
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодской области в 2020 году 600 детей-сирот получат жилье. Сейчас по региону в очереди на квартиру стоят 3,5 тысячи человек. Совершеннолетия достигли уже более двух тысяч вологжан. Учет ведется в департаменте строительства области.

Квартиры предоставляются по социальному найму сроком в 5 лет. После, специальная комиссия проверяет и разрешает оформить жилплощадь в собственность. Если нет, то социальный найм продлевается.

Согласно закону, сиротам могут предоставить четверть жилых помещений в доме. Однако сотрудники прокуратуры в прошлом году направили в суд 65 исковых заявлений о предоставлении квартир. Специалисты отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Вологодской области следят за соблюдением сроков застройки, предоставляются ли коммунальные услуги детям-сиротам и другие вопросы.

Прокуратура неоднократно обращался с инициативой об увеличении бюджетных средств. За последние два года выделено более миллиарда рублей, а квартиры получили 924 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Вологодского района сдал ЕГЭ по истории за час
Вологда опасается сильного весеннего паводка
В Череповце студенты будут изучать теологию
На Вологодчине 600 сирот получат квартиры в 2020
В Вологде прокуратура признала, что асфальт в снег класть нельзя
Ярославские ритуальщики занялись поставками мяса
В Вологде ОМОН задержал группу телефонных аферистов
Кубенский рыбзавод делал опасное филе трески
В Череповце нелегальный иностранец попался при переходе дороги на красный свет
Названы 10 дорог Вологды, которые отремонтируют в 2020
10 осужденных отправились из шекснинской колонии строгого режима в отпуск
10 миллиардов рублей направят на 21 километр дороги Вологда-Новая Ладога
Врач рассказал, как он затыкал рану на сердце ребенка пальцем
На Вологодчине полицейские будут быстро укрощать шумных соседей
В Вологде резко истончился лёд
В Череповце назвали 4 новые улицы
Пожилой череповчанин ждал, что отдых в элитной сауне оплатит подруга
В Череповце осудили грузчика, искромсавшего пенсионерке лицо