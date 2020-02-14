На Вологодчине 600 сирот получат квартиры в 2020

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:15:28+03:00

На данный момент в очереди на получение жилплощади стоят более 3,5 тысяч вологжан-сирот

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области в 2020 году 600 детей-сирот получат жилье. Сейчас по региону в очереди на квартиру стоят 3,5 тысячи человек. Совершеннолетия достигли уже более двух тысяч вологжан. Учет ведется в департаменте строительства области.

Квартиры предоставляются по социальному найму сроком в 5 лет. После, специальная комиссия проверяет и разрешает оформить жилплощадь в собственность. Если нет, то социальный найм продлевается.

Согласно закону, сиротам могут предоставить четверть жилых помещений в доме. Однако сотрудники прокуратуры в прошлом году направили в суд 65 исковых заявлений о предоставлении квартир. Специалисты отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Вологодской области следят за соблюдением сроков застройки, предоставляются ли коммунальные услуги детям-сиротам и другие вопросы.

Прокуратура неоднократно обращался с инициативой об увеличении бюджетных средств. За последние два года выделено более миллиарда рублей, а квартиры получили 924 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU