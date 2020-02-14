2020-02-14T14:49:19+03:00
Происшествия

В Вологде ОМОН задержал группу телефонных аферистов

В квартире мошенников находились двое: 32-летний мужчина и 27-летняя женщина
Евдокия САХАРОВА
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Спецоперация ОМОНСпецоперация ОМОНФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологде оперативникам удалось задержать дистанционных мошенников. Они специализировались на «возврате» потерянных вещей и документов: аферисты предлагали за вознаграждение вернуть пропажу, а получая награду - испарялись. Информацию злоумышленники искали в интернете.

Мужчина из Новосибирска выложил мошенникам 45 тысяч рублей, но где находится его угнанный автомобиль так и не узнал.

При поддержке сотрудников ОМОН полицейские провели спецоперацию по задержанию преступников. В квартире находились двое – 32-летний мужчина и 27-летняя женщина. Аферисты пытались избавиться от мобильных телефонов, но улики все-таки попали в руки к сотрудникам уголовного розыска. Правоохранителям удалось изъять сим-карты и банковские карты.

Злоумышленникам грозит срок до 5 лет. Сейчас они под арестом. Ищутся пострадавшие от их рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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