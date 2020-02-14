Ярославские ритуальщики занялись поставками мяса

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:14:48+03:00

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Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям выявили схему реализации мясного фарша неизвестного происхождения.

Так, в Вологду из Ярославля привезли 84 килограмма фарша. В его составе - замороженная говядина, шейка свинины и мясо птицы, а также несуществующий входящий ЭВСД.

По данным ФГИС «Меркурий», говядина для этого фарша поступила от компании ООО «Дейман». В документе указан несуществующий ЭВСД, производственный ЭВСД не указан.

В ходе проверки выяснилось, что последние производственные оформили в мае 2019 года, а исходящие - в июне. При этом основной направленностью ООО «Дейман» является деятельность по оказанию ритуальных услуг.

Информацию передали в территориальное управление Россельхознадзора г. Москвы, Московской и Тульской областям, а также в Ярославскую область. С учетом этих данных пройдет проверка, которая поможет пресечь торговлю продуктами неизвестного происхождения.

Россельхознадзор выявил нарушение с помощью системы «Меркурий».

ИСТОЧНИК KP.RU