Кубенский рыбзавод делал опасное филе трески

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:49:47+03:00

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Вологодский рыбный завод, расположенный у озера Кубенское, был оштрафован на 350 000 рублей за нарушение требований по безопасности рыбной продукции. Региональное заявление Роспотребнадзора обратилось в суд с заявлением. Эксперты установили, что филе трески было небезопасно для потребителей.

Лабораторные исследования показали превышение нормального уровня микроорганизмов, - сообщает объединенная пресс-служба судов. Организация ранее уже привлекалась к ответственности за такие же нарушения. Фирма пыталась обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но и та оставила его в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU