В Череповце нелегальный иностранец попался при переходе дороги на красный свет
Его снова вышлют на родину
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В Череповце пешеход переходил дорогу на красный свет. Полицейские остановили его, и когда стали устанавливать личность, оказалось, что паспорта у него нет.
В отделе полиции установили, что этот 44-летний гражданин - иностранец. Срок пребывания в России у него закончился, но страну он так и не покинул. Его уже не раз выдворяли из страны, однако он менял имя и вновь возвращался.
Сейчас иностранцу вновь грозит депортация, а также штраф 5 тысяч рублей. Мужчина ожидает своей участи в центре временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU