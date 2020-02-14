2020-02-14T13:29:23+03:00
Авто

Названы 10 дорог Вологды, которые отремонтируют в 2020

На ремонт областной столицы выделено 550 миллионов рублей
Евдокия САХАРОВА
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Вологде отремонтируют 10 улиц за 550 миллионов рублей. В прошлом году уже были приведены в приличное состояние другие 10 улиц, такие как Северная и Гагарина.

В 2020 к ремонту запланированы: Можайского, Преображенского, Благовещенская, Ветошкина, Железнодорожная, Мохова, Ананьинская, Горького, Гоголя и Разина. Всего 15 километров.

По всей Вологодчине в этом году отремонтируют не менее 289 км региональных и 30 км муниципальных автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Реконструкции подвергнутся автодороги Череповец - Белозерск - Липин Бор, Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов, Сокол - Харовск - Вожега, Тотьма - Никольск, Вологда - Ростилово, Грязовец - Вохтога, Лентьево - Бабаево - Борисово Судское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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