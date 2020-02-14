2020-02-14T13:22:51+03:00
Общество

10 осужденных отправились из шекснинской колонии строгого режима в отпуск

У них есть на это право
Иван Чухнин
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Осужденные из колонии строгого режима в Шексне отправились в отпуск на волю.

Первые 10 осужденных из исправительной колонии строгого режима № 12 в Шексне отправились на свободу на 12 дней.

Такая мера предусматривается Уголовно-исполнительным кодексом.

- Как правило, он дается тем осужденным, которые до заключения проживали здесь же, в Вологодской области. Поощрение возможно только после того, как осужденный отбыл значительную часть срока. Чаще в отпуск уходят женщины, так как они более прилежны, чем мужчины, — сообщает cherinfo.

По мнению уфсиновцев, отпуск помогает заключенному адаптироваться для жизни на свободе.

Заслужить право на отпуск осужденные могут добросовестным отношением к труду, соблюдением порядка и активным участием в общественной жизни колонии. Чаще в отпуск уходят женщины, так как они более прилежны, чем мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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