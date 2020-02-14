10 осужденных отправились из шекснинской колонии строгого режима в отпуск
Осужденные из колонии строгого режима в Шексне отправились в отпуск на волю.
Первые 10 осужденных из исправительной колонии строгого режима № 12 в Шексне отправились на свободу на 12 дней.
Такая мера предусматривается Уголовно-исполнительным кодексом.
- Как правило, он дается тем осужденным, которые до заключения проживали здесь же, в Вологодской области. Поощрение возможно только после того, как осужденный отбыл значительную часть срока. Чаще в отпуск уходят женщины, так как они более прилежны, чем мужчины, — сообщает cherinfo.
По мнению уфсиновцев, отпуск помогает заключенному адаптироваться для жизни на свободе.
Заслужить право на отпуск осужденные могут добросовестным отношением к труду, соблюдением порядка и активным участием в общественной жизни колонии. Чаще в отпуск уходят женщины, так как они более прилежны, чем мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU