2020-02-13T23:43:41+03:00
Общество

Врач рассказал, как он затыкал рану на сердце ребенка пальцем

Череповчане приняли участие в программе Елены Малышевой "Жить здорово"
Иван Чухнин
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Фрагмент передачи "Жить здорово" Первый канал.Фрагмент передачи "Жить здорово" Первый канал.
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В программе "Жить здорово" у доктора Елены Малышевой снялись череповчане. Героями передачи стали школьник, напоровшийся сердцем на штырь, его мама и хирурги, которые спасли ребенка. Как сообщала "Комсомолка", у школы №20, что на улице Чкалова в Череповце, 20 ноября 9-летний школьник Кирилл играл с друзьями. В какой-то момент он решил перелезть через забор. Нога сорвалась и острый штырь вошел в сердце. Но мальчик сумел дойти до школы, там вызвали скорую помощь. В больницу он поступил в тяжелом состоянии, но в сознании.

В эфир программа "Жить здорово" с участием череповчан вышла 12 февраля. Кирилл рассказал, что от раны боли не чувствовал. Хирург Детской областной больницы №2 Алексей Родичев высоко оценил работу своих коллег - прямо в машине реанимации начались работы по спасению ребенка.

- Мы его ждали вместе с реанимационной бригадой, сразу подняли в отделение реанимации и начали интенсивную терапию. Очень быстро удалось его подготовить, — пояснил хирург.

Как обычно, Елена Малышева все просила показать на манекене. Так что врач показал, в частности, как он затыкал пальцем дыру в сердце ребенка, чтобы уменьшить кровопотерю.

На помощь детским хирургам в этой сложнейшей ситуации пришли "взрослые" врачи. Сергей Попов, кардиохирург Вологодской областной больницы №2, сообщил, что врачей, работающих с такими ранениями у детей, нет в принципе. Да и оперировать взрослых с такими травмами приходится не столь часто - 5-6 случаев в год. Но они, не теряя времени, пришли на помощь коллегам. Операция длилась около 4 часов.

Был и еще один замечательный момент в передаче: спасенный мальчик, переживший сложную операцию, признался ведущей, что решил стать врачом.

Напомним, за высокий профессионализм и мастерство, проявленные в экстренной ситуации при спасении жизни ребенка, принимавшие участие в операции хирурги Алексей Родичев, Павел Богатырев, Роман Иконников, Сергей Попов и анестезиолог Игорь Мотыка были награждены государственной наградой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Врач рассказал, как он затыкал рану на сердце ребенка пальцем
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