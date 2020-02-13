На Вологодчине полицейские будут быстро укрощать шумных соседей

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:45:12+03:00

В Вологодской области полицейские теперь могут на месте составлять протокол для обращения к мировому судье

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области встали на защиту тишины. Теперь полицейские смогут составлять протокол на шумных соседей и материалы пойдут напрямую мировому судье. Раньше правоохранители могли лишь заполнить специальную форму, которая отправлялась в органы местного самоуправления, а потом уже собирались административные комиссии. Так как процедура затягивалась, часто нарушители тишины оставались безнаказанными.

Теперь вызов полиции к шумным соседям должен оказаться более действенным.

Напомним, на Вологодчине жителям региона запрещено шуметь в квартирах с 10 вечера до семи утра. Не рекомендуется это делать и в другое время. Нарушителям грозит штраф от 500 до 2 000 рублей.

За 2019 год в Вологде рассмотрено 2 тысячи жалоб на нарушение покоя в жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU