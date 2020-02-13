2020-02-13T19:45:12+03:00
Общество

На Вологодчине полицейские будут быстро укрощать шумных соседей

В Вологодской области полицейские теперь могут на месте составлять протокол для обращения к мировому судье
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодской области встали на защиту тишины. Теперь полицейские смогут составлять протокол на шумных соседей и материалы пойдут напрямую мировому судье. Раньше правоохранители могли лишь заполнить специальную форму, которая отправлялась в органы местного самоуправления, а потом уже собирались административные комиссии. Так как процедура затягивалась, часто нарушители тишины оставались безнаказанными.

Теперь вызов полиции к шумным соседям должен оказаться более действенным.

Напомним, на Вологодчине жителям региона запрещено шуметь в квартирах с 10 вечера до семи утра. Не рекомендуется это делать и в другое время. Нарушителям грозит штраф от 500 до 2 000 рублей.

За 2019 год в Вологде рассмотрено 2 тысячи жалоб на нарушение покоя в жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Вологодчине полицейские будут быстро укрощать шумных соседей
В Вологде резко истончился лёд
В Череповце назвали 4 новые улицы
Пожилой череповчанин ждал, что отдых в элитной сауне оплатит подруга
В Череповце осудили грузчика, искромсавшего пенсионерке лицо
Череповецкий педофил оказался невменяем
Череповчанам показали на видео новый трамвай с борткомпьютером
В Кириллове на масленицу гармонисты зажгут под Ваенгу и Арбенину
В Вологодской области повысят тарифы на услуги ЖКХ
Вологжанка выступит на Чемпионате мира в США
Жители Шекснинского района накопили долгов за тепло
Череповчанин выбросил диван с клопами в окно
Приставы заставили владельца автопарка погасить долг в 1,4 млн рублей
Девушка из Коми ограбила крупнейший вологодский супермаркет
Вологодская продукция претендует на звание лучшей в Москве
Только трое китайцев на Вологодчине оказались здоровы
Вологодский ветеран ВОВ отметил вековой юбилей
Губернатору показали, как сваривают газопровод на Кириллов
В центре Вологды отключили тепло
В Бабаево заметили белых лосей
На Вологодчине девятиклассники проходят собеседование по русскому
Под Череповцом автобус с детьми сбил трех собак
Череповецкий предприниматель стрелял в охранника кафе
В Череповце бойца в одних трусах вывели из сауны
В Вологде скончалась руководитель театра моды "Истоки" Алёна Ковалева