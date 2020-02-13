2020-02-13T17:33:05+03:00
Происшествия

В Вологде резко истончился лёд

Под мостом 800-летия толщина льда уже составляет опасные 2-3 сантиметра
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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В Вологоде МЧС отметили истончение льда на реках города в последние несколько дней. Температура воздуха резко повысилась, из-за чего проход по водоемам стал вновь опасным для жизни. Сотрудники Центра гражданской защиты населения сообщили, что под мостом 800-летия толщина льда составляет 2-3 см.

Спасатели ежедневно проводят рейды для оценки состоянии льда. За два предыдущих дня он приобрел рыхлую структуру, между слоями наблюдается вода. Самые истонченные места на тропинках. Есть промоины. На ряде других участков ледовый покров составляет 6 см. Человека выдерживает лишь лед толщиной не менее 7-10 см.

В связи с аномальным потеплением, в областной столице на реки выходить не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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