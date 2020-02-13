Пожилой череповчанин ждал, что отдых в элитной сауне оплатит подруга

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:09:17+03:00

Спутница ушла, а пьяный мужчина понял, что ему надо оплатить счет в 12,5 тысяч рублей

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В Череповце Росгвардейцам пришлось выезжать на вызов в одну из элитных саун города. В десять часов вечера поступил сигнал из заведения на Октябрьском проспекте. Силовики выяснили, что посетитель, 62-летний мужчина отказался оплачивать оказанные услуги. Череповчанин провел время в заведении вместе с молодой спутницей, а когда отведенное время истекло - счет оплатить не смог.

12,5 тысяч рублей составил чек на помывочные услуги. Нетрезвый мужчина признался, что ожидал, что его подстрахует подруга, но та ушла. Неплательщик отправился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU