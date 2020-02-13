2020-02-13T15:04:58+03:00
Общество

В Кириллове на масленицу гармонисты зажгут под Ваенгу и Арбенину

У Кирилло-Белозерского музея-заповедника 29 февраля проводы зимы устроят под звуки русских гармоней, пение частушек, под молодецкие игры и забавы
Евдокия САХАРОВА
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Русский народный хор Заонежские узоры, город ПетрозаводскРусский народный хор Заонежские узоры, город ПетрозаводскФото: Правительство Вологодской области
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В Кириллове гармонисты собираются выступить под песни Дианы Арбениной, Ваенги и Макса Барских. 29 февраля на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника состоятся проводы зимы - масленичные гуляния. Под звуки русских гармоней, пение частушек, русский-народный хор, под молодецкие игры и забавы, вологжане и гости региона традиционно встретят весну.

Развлекать публику в глубинку приедут лауреаты Всероссийских конкурсов и фестивалей. Выступит музыкант из Белозерска, прославившийся своим оригинальным речитативом композиции «Нелюбовь» Арбениной и исполнением ее под гармошку. А Александр Смирнов представит вниманию зрителей песни Елены Ваенги и Макса Барских - его прославило выступление в Ледовом дворце Череповца перед началом матча ХК «Северсталь» - он сумел виртуозно сыграть на гармошке гимн России.

Гостей ждут масленичные потехи: «Беличье колесо», «Штаны небывалой ширины», скачки на кониках, блинные забеги, перетягивание каната – гиганта, грандиозная битва подушками, конкурс красоты масленичных чучел «Покажи свою масленку», конкурс на самую большую и дружную семью, пришедшую на праздник. Кроме того, можно будет отведать масленичные угощения и пригубить чай с костра, сообщает правительство области.

Каждой гостье в шали или узорном платке Кирилло-Белозерский музей-заповедник выдаст приз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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