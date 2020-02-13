В Вологодской области повысят тарифы на услуги ЖКХ
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В Вологодской области вырастут тарифы на ЖКХ. Скачок стоимости коммунальных услуг произойдет с 1 июля 2020 года. Как сообщает сайт областного департамента топливно-энергетического комплекса, электроэнергия подорожает на 4,3% до 4,87 рубля за киловатт-час, сейчас тариф составляет 4, 67 руб.
В домах с электроплитами тариф составит 3,89 рубля (сейчас 3,73 руб.); селяне будут платить - 3,4 (сейчас - 3,26 ) рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU