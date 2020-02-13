Жители Шекснинского района накопили долгов за тепло

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:19:27+03:00

У них арестовали бытовую технику

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В Шекснинском районе в поселке Нифантово приставы арестовали у злостных неплательщиков за тепло бытовую технику.

Они посетили дома 12 должников. У троих арестовали компьютеры и сотовые телефоны.

Двое из них имеют долг более 100 тыс. рублей.

Задолженность жителей Нифантово с прошлого года выросла более чем в 4 раза и сейчас составляет 1 млн 850 тыс. рублей. В производстве у приставов Шекснинского района находятся 90 исполнительных документов, предъявленных на эту сумму.

Увеличение просроченной задолженности вызвано переходом оплаты на прямые платежи: до апреля 2019 население Нифантово платило за тепло в управляющую компанию.

Долги горожан, жителей Череповца, тоже увеличились, но не так резко.

ИСТОЧНИК KP.RU