2020-02-13T14:19:27+03:00
Общество

Жители Шекснинского района накопили долгов за тепло

У них арестовали бытовую технику
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шекснинском районе в поселке Нифантово приставы арестовали у злостных неплательщиков за тепло бытовую технику.

Они посетили дома 12 должников. У троих арестовали компьютеры и сотовые телефоны.

Двое из них имеют долг более 100 тыс. рублей.

Задолженность жителей Нифантово с прошлого года выросла более чем в 4 раза и сейчас составляет 1 млн 850 тыс. рублей. В производстве у приставов Шекснинского района находятся 90 исполнительных документов, предъявленных на эту сумму.

Увеличение просроченной задолженности вызвано переходом оплаты на прямые платежи: до апреля 2019 население Нифантово платило за тепло в управляющую компанию.

Долги горожан, жителей Череповца, тоже увеличились, но не так резко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповецкий педофил оказался невменяем
Череповчанам показали на видео новый трамвай с борткомпьютером
В Кириллове на масленицу гармонисты зажгут под Ваенгу и Арбенину
В Вологодской области повысят тарифы на услуги ЖКХ
Вологжанка выступит на Чемпионате мира в США
Жители Шекснинского района накопили долгов за тепло
Череповчанин выбросил диван с клопами в окно
Приставы заставили владельца автопарка погасить долг в 1,4 млн рублей
Девушка из Коми ограбила крупнейший вологодский супермаркет
Вологодская продукция претендует на звание лучшей в Москве
Только трое китайцев на Вологодчине оказались здоровы
Вологодский ветеран ВОВ отметил вековой юбилей
Губернатору показали, как сваривают газопровод на Кириллов
В центре Вологды отключили тепло
В Бабаево заметили белых лосей
На Вологодчине девятиклассники проходят собеседование по русскому
Под Череповцом автобус с детьми сбил трех собак
Череповецкий предприниматель стрелял в охранника кафе
В Череповце бойца в одних трусах вывели из сауны
В Вологде скончалась руководитель театра моды "Истоки" Алёна Ковалева