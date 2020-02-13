Жители Шекснинского района накопили долгов за тепло
В Шекснинском районе в поселке Нифантово приставы арестовали у злостных неплательщиков за тепло бытовую технику.
Они посетили дома 12 должников. У троих арестовали компьютеры и сотовые телефоны.
Двое из них имеют долг более 100 тыс. рублей.
Задолженность жителей Нифантово с прошлого года выросла более чем в 4 раза и сейчас составляет 1 млн 850 тыс. рублей. В производстве у приставов Шекснинского района находятся 90 исполнительных документов, предъявленных на эту сумму.
Увеличение просроченной задолженности вызвано переходом оплаты на прямые платежи: до апреля 2019 население Нифантово платило за тепло в управляющую компанию.
Долги горожан, жителей Череповца, тоже увеличились, но не так резко.
ИСТОЧНИК KP.RU