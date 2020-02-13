Приставы заставили владельца автопарка погасить долг в 1,4 млн рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:20:14+03:00

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Житель Череповца задолжал почти 1,4 млн рублей. Но даже решение суда он не хотел исполнять. В рамках исполнительного производства гражданин получил рассрочку на погашение долга, но он не торопился рассчитываться. Тогда судебными приставами и были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении автомобилей марки «Dodge САLIВЕR», «Mercedes-Benz», «Porsche Cayenne», принадлежащих мужчине.

Это сподвигло гражданина на активные действия.

Он, не имея возможности распоряжаться своими дорогостоящими транспортными средствами, проявил активность и погасил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU