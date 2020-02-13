2020-02-13T12:20:14+03:00
Общество

Приставы заставили владельца автопарка погасить долг в 1,4 млн рублей

Они запретили распоряжаться автомобилями
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Череповца задолжал почти 1,4 млн рублей. Но даже решение суда он не хотел исполнять. В рамках исполнительного производства гражданин получил рассрочку на погашение долга, но он не торопился рассчитываться. Тогда судебными приставами и были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении автомобилей марки «Dodge САLIВЕR», «Mercedes-Benz», «Porsche Cayenne», принадлежащих мужчине.

Это сподвигло гражданина на активные действия.

Он, не имея возможности распоряжаться своими дорогостоящими транспортными средствами, проявил активность и погасил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповецкий педофил оказался невменяем
Череповчанам показали на видео новый трамвай с борткомпьютером
В Кириллове на масленицу гармонисты зажгут под Ваенгу и Арбенину
В Вологодской области повысят тарифы на услуги ЖКХ
Вологжанка выступит на Чемпионате мира в США
Жители Шекснинского района накопили долгов за тепло
Череповчанин выбросил диван с клопами в окно
Приставы заставили владельца автопарка погасить долг в 1,4 млн рублей
Девушка из Коми ограбила крупнейший вологодский супермаркет
Вологодская продукция претендует на звание лучшей в Москве
Только трое китайцев на Вологодчине оказались здоровы
Вологодский ветеран ВОВ отметил вековой юбилей
Губернатору показали, как сваривают газопровод на Кириллов
В центре Вологды отключили тепло
В Бабаево заметили белых лосей
На Вологодчине девятиклассники проходят собеседование по русскому
Под Череповцом автобус с детьми сбил трех собак
Череповецкий предприниматель стрелял в охранника кафе
В Череповце бойца в одних трусах вывели из сауны
В Вологде скончалась руководитель театра моды "Истоки" Алёна Ковалева