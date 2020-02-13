2020-02-13T11:47:52+03:00
Общество

Девушка из Коми ограбила крупнейший вологодский супермаркет

Ее интересовали косметика и продукты
Иван Чухнин
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Девушка из Коми глубокой ночью ограбила вологодский супермаркет.

Однако ее сумели задержать. Как оказалось, ее выследили по камерам видеонаблюдения.

Тревожная кнопка сработала около 3 часов ночи - вызов поступил из круглосуточного гипермаркета на Окружном шоссе в Вологде. Там работники магазина остановили заподозренную в воровстве девушку.

Как рассказали охранники гипермаркета подъехавшему наряду Росгвардии, они увидели по камерам наблюдения, как девушка ходила по торговому залу и прятала в рукава небольшие товары. Затем она перепрятывала украденное из одежды в сумку.

Выходя из магазина она попыталась пройти мимо кассы.

Бойцы Росгвардии выяснили, что это 26-летняя гостья Вологды, жительница республики Коми. Всего в ее сумке поместилось товаров на 2,5 тысячи рублей — это продукты, косметика и бытовая химия.

Сотрудники Росгвардии передали девушку полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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