2020-02-13T14:27:19+03:00
Спорт

Вологжанка выступит на Чемпионате мира в США

Конькобежка Евгения Лаленкова выступит 13-16 февраля на Чемпионате мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити
Евдокия САХАРОВА
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Евгения ЛаленковаЕвгения ЛаленковаФото: Правительство Вологодской области
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Уроженка Череповца выступит на Чемпионате мира на высоте 1423 метра. Евгения Лаленкова поборется за звание лучшей в конькобежном спорте. Соревнования стартуют 13 февраля в американском Солт-Лейк-Сити. Россию представляет 17 спортсменов: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Даниил Беляев, Сергей Трофимов, Денис Юсков, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.

Именно на катке Солт-Лейк-Сити начиная с 2001 года было установлено и побито 76 мировых рекордов. Нашей сборной - удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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