Вологодская продукция претендует на звание лучшей в Москве
В Москве проходит 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья
-Фото: Правительство Вологодской области
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13 вологодских предприятий представили свою продукцию на международной выставке в Москве. «Продэкспо-2020» проходит в Экспоцентре с 10 по 14 февраля. В этом году в мероприятии участвуют 70 стран мира. Это уже 27-я выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства, она является важнейшим инструментом продвижения отечественной продукции на внутренний и внешний рынки.
Вологодские компании выставили 42 образца продукции. Выставочный стенд региона традиционно пользуется популярностью, сообщает правительство области.
ИСТОЧНИК KP.RU