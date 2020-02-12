Вологодская продукция претендует на звание лучшей в Москве

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:17:52+03:00

Изменить размер текста: A A

13 вологодских предприятий представили свою продукцию на международной выставке в Москве. «Продэкспо-2020» проходит в Экспоцентре с 10 по 14 февраля. В этом году в мероприятии участвуют 70 стран мира. Это уже 27-я выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства, она является важнейшим инструментом продвижения отечественной продукции на внутренний и внешний рынки.

Вологодские компании выставили 42 образца продукции. Выставочный стенд региона традиционно пользуется популярностью, сообщает правительство области.

ИСТОЧНИК KP.RU