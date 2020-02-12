Только трое китайцев на Вологодчине оказались здоровы

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:03:52+03:00

Еще 10 граждан КНР, прибывшие в регион для выполнения различных работ, пока обследуются

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области обследуют 13 граждан КНР. Трое иностранцев оказались здоровы и уже сняты с карантина. По распоряжению главного врача России за всеми лицами, прибывшими из КНР, организовано непрерывное медицинское наблюдение в специально отведенных помещениях в течение инкубационного периода - 2 недели.

Оставшиеся десять жителей поднебесной изолированы. Пятеро на территории Грязовецкого района, оставшиеся в структурном подразделении Сокольской ЦРБ.

В Вологодской области коронавирусной инфекции ни у кого не зарегистрировано: ни у жителей Вологодской области, прибывших с территории КНР, ни у граждан КНР, приехавших в область, - рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Сергей Смелков.

Вологжанам специалисты советуют чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо, проветривать помещения, обрабатывать поверхности, избегать массовых скоплений людей.

ИСТОЧНИК KP.RU